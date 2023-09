Kinderkino: Der kleine Vampir

Erst der Umzug, dann die neuen Mitschüler und dazu noch diese schrecklichen Albträume - jede Nacht seit der Ankunft in Schottland träumt Tony von Vampiren ... Kein Wunder also, dass er seinen Augen nicht traut, als plötzlich der Vampirjunge Rüdiger vor seinen Füßen landet. Von diesem Moment an sind sie unzertrennliche Freunde. Gemeinsam suchen sie nach dem magischen Stein, der Vampire wieder zu Menschen machen kann. Doch dabei kommt ihnen der Vampirjäger Geiermeier immer wieder in die Quere.

Für Kinder ab 6 Jahren. Eintritt frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.