Aalto – Architektur der Emotionen

Finnland 2020

103 Minuten | FSK 0

OmU | Original (Englisch) mit deutschen Untertiteln

Filmreihe "Architektur im Kino"

in Zusammenarbeit mit der Architektenkammer Baden-Württemberg, Kammergruppe Esslingen I

Dokumentarfilm über das finnische Architekten-Ehepaar Alvar (1898–1976) und Aino (1894–1949) Aalto, die mit ihren Bauten und Design-Entwürfen das 20. Jahrhundert prägten. Mit einer großen Fülle an Fotografien und privaten Filmaufnahmen des Paares zeichnet der Film das intensive Familien- und Arbeitsleben des Paares nach und würdigt den oft übersehenen Anteil Aino Aaltos an der Arbeit ihres Mannes. „Moderne Architektur bedeutet nicht, dass man unter allen Umständen neue Materialien einsetzt; das Wichtigste ist, mit entsprechenden Materialien eine humanere Form zu finden.“ Dieses Credo aus den 1930ern sicherte den Aaltos in der Projektwahl bald eine quasi sakrosankte Stellung in den Bereichen Städteplanung, Architektur und Design.

R: Virpi Suutari | K: Janusz Kaminski