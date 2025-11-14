Aaron Goldberg Trio

Seit er das erste Mal im Quartett von Eli Degibri 2009 sein Pianospiel erklingen ließ, ist Aaron Goldberg ein Esslinger Publikumsliebling, inzwischen gereift zum Bandleader und weltweit auf Tourneen.

Er sprudelt über vor musikalischen Ideen, verliert aber nie den Bezug zum erdigen Jazzton, er war schließlich jahrelang Pianist in Joshua Redmans Band. Viele seiner Kompositionen werden inzwischen von Kollegen gespielt.

Für Aaron Goldbergs Tastenkünste ist Gregory Hutchinson der ideale, weil eigenständige rhythmische Akzente setzende Partner. Auch davon konnte sich das Jazzpublikum im Gewölbekeller mehrfach überzeugen! Er ist im November mit Christian McBride auf Tour und macht sich extra auf den Weg nach Esslingen.

Auch in Aaron Goldbergs Trio spielt der Tieftöner eine gleichberechtigte Rolle, wir sind gespannt, wie er sie spielt, nach Reuben Rogers, Reginald Veal und Omer Avital eine große Herausforderung: Orlando Le Fleming. Aus GB stammend, seit 2003 in NYC reißen sich große Bandleader wie Joey Calderazzo, Antonio Sanchez oder Seamus Blake um seine melodiösen Basslinien, seine „Soli als Tänze von Schatten und Licht“ (Kurt Rosenwinkel), nun zum ersten Mal im Jazzkeller!