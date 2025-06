Aaron Parks Little Big

Mehr noch als bei den vorherigen Alben stehen hier eine kollektive Bandidentität und die Kommunikation im Moment im Vordergrund.

Es enthält auch Kompositionen nicht nur von Parks, sondern auch von Tuohey und Ginyard. Die Gruppe verbrachte eine Woche mit intensiven Proben und Auftritten im ShapeShifter Lab in Brooklyn, um das neue Material zu erarbeiten, bevor sie für die Aufnahmen in das legendäre Dreamland Recording Studio ging. "Für mich ist das eine ganz besondere Platte", sagt Parks. "Es kommt dem am nächsten, wie ich mir diese Musik vorgestellt habe, und geht gleichzeitig weit über das hinaus, was ich mir selbst hätte vorstellen können."

Little Big kultiviert weiterhin eine produktive Spannung zwischen Struktur und Spontaneität, mit Melodien, die nicht von einem Blatt abgelesen zu sein scheinen, "sondern eher so, als ob sie spontan gesungen werden", sagt Tuohey. "Als die Band begann, gingen wir an Aarons Songs mit klar geschriebenen Parts heran und arbeiteten in einem ziemlich engen Rahmen mit einer Menge Feinschliff und Straffung". Aber im Laufe der Zeit "wurde es zu etwas Eigenem, das nicht immer auf dem Raster liegt", sagt er. "Wir erschaffen etwas wirklich lockeres und offenes."