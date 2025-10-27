Aaron wuchs in der Nähe von Krefeld am Niederrhein auf und entwickelte schon früh zusammen mit seinen Brüdern eine Leidenschaft für die Musik, insbesondere für das Schlagzeug. Gemeinsam traten sie bei Stadtfesten und in der Fußgängerzone auf und veröffentlichten später ein Studioalbum unter dem Namen '3A'. Im Oktober 2022 startete er sein Soloprojekt "Aaron". Mit seiner Debütsingle "wo bin ich", die positive Kritiken erhielt, war ihm klar, dass er seine Karriere als Solokünstler weiter verfolgen wollte. Seine Musik ist vielseitig und genreübergreifend – sie reicht von akustischen bis hin zu treibenden Gitarren-Klängen kombiniert mit poppigen Beats, häufig produziert von ihm selbst. Seine Texte spiegeln persönliche Erfahrungen wider und treffen damit den Coming of Age Nerv seiner Fans. “VERSPROCHEN, ICH BIN DA FÜR DICH” startet am 07.10.2025, umfasst 13 Städte und ist seine dritte Headline Tour bisher.