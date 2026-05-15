Aaron ist der aufstrebende Künstler, der die deutsche Musikszene mit seiner vielseitigen Musik erobert. Sein Sound ist genreübergreifend und reicht von akustischen Klängen über sinnliche Gitarren bis hin zu poppigen Beats. Mit seiner Debütsingle „wo bin ich“ konnte er bereits große Erfolge feiern und hat sich als Solokünstler schnell einen Namen gemacht. Neben seinen Soloauftritten auf Festivals wie Hurricane, Southside und Highfield ist Aaron auch als Drummer bei Zartmanns Shows dabei, wo er regelmäßig einen eigenen Song spielt. Sein Debütalbum „versprochen, ichbindafürdich“ chartet auf Platz 7 der deutschen Charts und enthält Features mit Künstlern wie Zartmann sowie Bosse, die seine Vielseitigkeit und kreative Vernetzung unterstreichen. Aaron vereint Melancholie und Energie zu einem einzigartigen musikalischen Erlebnis und berührt mit seinen tiefgründigen Texten und unverwechselbaren Sound.