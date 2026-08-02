Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim findet ein Wett-Dichten im Jugendhaus Marabu, moderiert von Aron Boks statt.

Gedichte … Lyrik … Da denken manche vielleicht an innige Momente mit lebenslangen Lieblingsversen, andere eher an qualvolle Deutschstunden in der Schule. Seit den 1980er Jahren aber heißt Lyrik auch: Bühnenshow am Puls der Zeit und allerbeste Unterhaltung! 1986 fand in einem Jazzclub in Chicago der erste Poetry Slam statt, und seither hat dieses öffentliche Wett-Dichten weltweit eine spektakuläre Erfolgsgeschichte hingelegt.

Und auch bei den Literaturtagen stehen Bühne und Mikro allen offen, ob alte Hasen im Geschäft oder Newcomer (siehe dazu auch unsere Slam-Workshops am 24. und 25. September). Der Autor Aron Boks, selbst ein alter Hase, führt durch den Abend im Marabu.

Fehlt nur noch: das Publikum! Denn ohne Publikum kein Poetry Slam. Wir sind ja schließlich nicht zum Spaß hier – das Ganze ist ein Wettbewerb, und die knallharte Jury seid, genau: ihr, das Publikum. Beim Slammen mag es eigentlich um die Erfahrung und die Atmosphäre gehen – aber ein bisschen gewinnen will man ja schon auch …

Gefördert im Rahmen des Literatursommers 2026 – eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg Stiftung; in Kooperation mit dem Jugendhaus Marabu.