AB/CD – „Bon Scott meets Brian Johnson“

Mit diesem Konzept „Bon Scott meets Brian Johnson“ führen die fünf Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet Fans beider AC/DC-Ären zusammen. Alte und neue Klassiker wie „T.N.T”, „HIGHWAY TO HELL”, „HELLS BELLS” oder „THUNDERSTRUCK” treiben die Stimmung regelmäßig zum Siedepunkt. Seit dem Ausstieg von Brian Johnson und Cliff Williams bei AC/DC sollte jeder Fan ein AB/CD Konzert gesehen und gehört haben. Näher an das Original kommt selbst das Original nicht mehr ran…

Karten gibt es in Wertheim bei der Wertheimer Zeitung, Marktplatz 4 und den Fränkischen Nachrichten in der Maingasse 22 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Online im Ticketshop auf der Veranstalterseite www.echt-hartmann.de und bei EVENTIM und RESERVIX. Einlass bei freier Platzwahl ist bereits um 18:00 Uhr und das Konzert beginnt schon um 19:00 Uhr auf Burg Wertheim, Schlossgasse 11 in Wertheim.