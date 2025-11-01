Ab geht die Post!

Figruentheater Kumulus.

Wie schön ist es doch, Briefträgerin zu sein findet Clownin Lametta. Mit Stolz ist sie mit ihrem Postwagen unterwegs und liebt es, die vielen bunten Briefe zu sortieren und zu verteilen. Nur ihr eigener Briefkasten bleibt immer leer…

Ob da die Kolleg:innen von der Luft- und der Schneckenpost weiterhelfen können?

Und was steckt in dem geheimnisvollen Paket?

Das junge Publikum wird ganz selbstverständlich mit einbezogen und zum Briefe malen eingeladen. Ein Stück über bunte Geschichten aus dem Briefkästchen und einen besonderen Brief, der sehr glücklich macht.