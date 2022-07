Das Musical "Ab in den Süden" ist eine unterhaltsame Urlaubsreise durch die Welt der deutschen Musik. Das bunte Schlager-Musical erzählt die Geschichte von drei unterschiedlichen Ehepaaren, die sich in einer Hotelanlage an der Riviera kennenlernen.

Schnell entwickeln sich Irrungen, Wirrungen und kuriose Liebesgeschichten. In der professionell choreografierten Show fügen sich deutsche Klassiker wie "Anita", "Er gehört zu mir", "Schuld war nur der Bossa Nova", "Verdammt, ich lieb´ dich" und viele mehr, gekonnt in die Geschichte ein. Aufwändige Lichteffekte setzen das Geschehen auf der Bühne perfekt in Szene.

Ersatztermin für den 18. Januar 2021. Bereits gekaufte Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit.