Keine andere Band in der Geschichte der Popmusik hat der Welt ein derartig fantastisches musikalisches Gesamtwerk geschenkt, wie die vier Schweden.

Keiner anderen Band ist es gelungen, sage und schreibe vier Generationen an Fans und Musikliebhabern so zu fesseln und zu begeistern, wie die Band ABBA es erreicht hat.

ABBA – The Concert fängt die Faszination dieser großartigen Band und der dazugehörigen Ära perfekt ein. ABBAMUSIC, bestehend auf acht italienischen Vollblutmusikern, lässt die großen Hits detailgetreu erklingen, live und dennoch in musikalischer Studioqualität. Angela Castellanie und Irene Pertile übernehmen den Gesang, Ludovico Banali ist an der Gitarre und Eduardo Mezzogori am Piano und am Keyboard – unterstützt von Band und Backroundsängerinnen.

Die liebevoll-detaillierten und mehrfach wechselnden Outfits, die packende Live-Performance und das Bühnenbild sorgen von den ersten Klängen bis zur letzten Zugabe für ein mitreißendes Musikerlebnis.