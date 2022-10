ABBA – The Tribute Concert performed by ABBAMUSIC

Noch einmal diese einzigartige Konzertstimmung live erleben, Gänsehaut-Momente fühlen und dabei Arm in Arm ganz laut mitsingen – genau das können Sie erleben, auf Deutschlands Bühnen!

ABBA – The Tribute Concert ist ein echtes Original, das es in seiner Art kein zweites Mal zu sehen gibt. Hier stimmt einfach alles: die Kostüme, die Stimmen, die Performances, die Lichtshow – Sie werden glauben, Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid stünden tatsächlich auf der Bühne. Anders als ein Musical gleicht diese Show einem echten Konzert, bei dem Sie sich in die Zeit zurückversetzt fühlen.