ABBA GOLD – The Concert Show - #Surprise Tour 2026

Seit nunmehr über 20 Jahren gelingt es mit höchster Perfektion und künstlerischem Vermögen, einem Live Auftritt der Original-Abba so nahe wie möglich zu kommen.

Die Produktion ist europaweit perfekt etabliert und erhält Jahr für Jahr tolle Kritiken und hat sich so inzwischen eine für Coverkünstler bemerkenswert große eigene Fangemeinde aufgebaut. So schafft es „Abba Gold – The Concert Show“ seit langen Jahren, den Abba-Mythos immer wieder perfekt zu neuem Leben zu erwecken.

Die aktuelle Abba Gold - The Concert Show Tournee trägt den Titel #Surprise. Konkret heißt das: Abba Gold beschenkt die Zuschauer mit überraschenden musikalischen und choreografischen Gimmicks während des Konzerts. Sie werden während der Show dafür sorgen, dass Erinnerungen geweckt werden und hochemotionale Abba-Momente beim Zuschauer wieder aufkommen.

So ist der Titel Surprise nicht nur ein Versprechen, sondern zugleich eine Feiereinladung. Die Zuschauer sollen sich überraschen lassen und sich gleichzeitig auch auf eine Wiederentdeckungsreise begeben können. So wird „Abba Gold – The Concert Show“ 2026 für jeden einzelnen persönlich zu einem künstlerisch eindrucksvollen Revival der unvergessenen Originale und ihrer unglaublichen Bühnenpräsenz.