Abba Gold - The Concert Show - Knowing You-Knowing Me!

Abba Gold heißt die Show, die die unvergessenen Songs von Abba in einer furiosen Live-Inszenierung wieder aufleben lässt.

Abba Gold – The Concert-Show lässt den Glamour-Pop von Abba und die Ohrwürmer aus der Glitzerwelt, die unvergesslichen Superhits auf der Konzertbühne wieder aufleben. Natürlich sind alle Superhits wie „Waterloo“, „Money, Money, Money“, Thank you for the music“, “Mamma Mia“, “SOS”, “Super Trouper”, “Dancing Queen”, “Chiquita” oder “Fernando” vertreten. Ein ganz wichtiges Element bei der Gestaltung der Bühnenshow zu Abba Gold ist die Authentizität sowohl des Sounds als auch der Choreographie. Die musikalische Glitzerwelt auf Plateauschuhen, das auf einem Drehsockel funkelnde weiße elektrische Klavier von „Benny“ und dazu die Ohrwürmer lassen die Zuschauer jubeln und gefühlvoll mitsingen.