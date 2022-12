ABBA ist aktuell, ABBA ist kultig, ABBA ist #MorePopularThanEver

ABBA GOLD – The Concert Show - der Mythos lebt

Die Kultband ABBA ist längst ein Mythos der Pop- und Rockgeschichte. Mit ihrer Mischung aus eingängigen und zugleich raffinierten Melodien, die unmittelbar ins Ohr gehen, war und ist die Band auch heute noch absolut stilprägend. Ihre Musik bildete den „Sound für Generationen“. Mit den neuen Songs aus dem Jahre 2021 wird diesem Sound nun eine weitere Generation hinzugefügt. ABBA GOLD – The Concert Show nimmt den Ball auf und wird musikalisch ABBA 2021 in ihr Programm mit aufnehmen.

Die Karriere der ABBA´s wie man damals sagte, war ein Traum in Gold. Was sich im April 1974 beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ in Brighton ereignete, war für ABBA alles andere als ein „Waterloo“. Mit ihrem Sieg katapultierten sie sich weltweit an die Spitze der Charts. Bald erfasste ein wahres ABBA-Fieber den gesamten Globus. Über 375 Millionen verkaufte Tonträger weltweit sowie in mehr als 20 Ländern 124-mal Platz 1 in den jeweiligen Single-Charts und 78-mal Platz 1 in den Album-Charts sprechen eine deutliche Sprache. Mit „ABBA GOLD – The Concert Show“ wird dieser Mythos perfekt zu neuem Leben erweckt –überwältigend, bewegend, mitreißend und unvergesslich. Dass die Superhits, mit denen ABBA die Discos in den 1970er- und 1980er-Jahren dominierte, heute wie damals das Publikum mitreißt, ist bei „ABBA GOLD – The Concert Show“ Abend für Abend hautnah mitzuerleben.

So sorgen die Macher von „ABBA GOLD – The Concert Show“ unter der Ägide des Produzenten Werner Leonard, seines Zeichens Gründungsmitglied des Palast Orchesters mit seinem Sänger Max Raabe sowie bis Oktober 2013 künstlerischer Leiter und Produzent von „ABBA MANIA“, für wahre Begeisterungsstürme beim Publikum.

ABBA GOLD – the Concert Show - die perfekte Show

Wenn Glamour-Pop und Ohrwürmer aus der Glitzerwelt so perfekt wie bei „ABBA GOLD“ auf die Bühne gebracht werden, erfährt die legendäre Popband tatsächlich eine Wiederauferstehung. Denn nicht nur musikalisch ist „ABBA GOLD - The Concert Show“ ein eindrucksvolles Revival, auch die Performance lässt nichts zu wünschen übrig: Mit den aktuellsten technischen Mitteln wird das original ABBA-Feeling im „Hier und Jetzt” präsentiert. Von den Originalkostümen bis hin zum schwedischen Akzent der bewunderten Vorbilder – jedes noch so kleine Detail ist authentisch ABBA. Bereichert wird die Original-Show durch die bühnentechnischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts: Neben den Welthits im Unplugged-Gewand sorgen eine Video-Show mit Live-Kameras sowie eine moderne Retro-Licht-Show für ein wahrhaft „goldenes“ Konzerterlebnis.

Superhits wie „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank you for the music“, „Mamma Mia“, „SOS“, „Super Trouper”, „Dancing Queen“, „Chiquitita” oder „Fernando” lässt „ABBA GOLD – The Concert Show“ die ABBA-Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder auferstehen.

Wahrhaft Goldene Jubiläen

Das Jahr 2022 ist deswegen ein besonderes Jahr für alle ABBA Fans, weil es nun genau 50 Jahre her ist, dass aus den Köpfen Agnetha, Benni, Björn und Anna-Frid der Corpus ABBA wurde. Jene Pop-Einheit, die mit ihren pop-klugen, so eingängig wie einzigartigen Songs fortan die Musikwelt auf den Kopf stellen und dominieren sollten.

1992 veröffentlichte Polygram den Tonträger „ABBA GOLD – Greatest Hits“. Seit nunmehr 40 Jahren ist dieser Tonträger in den Regalen und auf den online-Plattformen zu finden. Mit mehr als 30 Millionen verkauften Tonträgern ist „ABBA GOLD – Greatest Hits“ mittlerweile der erfolgreichste ABBA-Tonträger und zählt zu den weltweit erfolgreichsten Alben.

Der Spirit dieser Jubiläen wird in der nächstjährigen Bühnenshow von ABBA GOLD – The Concert Show unweigerlich mitschwingen.