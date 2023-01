Die Legende lebt! Noch nie war dieser Satz so wahr wie heute:

ABBA, eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten, hat nach 35 Jahren im vergangenen Jahr ein neues Album veröffentlicht. Eines aber haben die vier von ABBA definitiv ausgeschlossen: dass sie je wieder live zusammen auf der Bühne stehen werden. Nur als Avatare, also als virtuelle Band, sind sie in London zu sehen.

Mit „ABBA GOLD – The Concert Show“ sind Songs und Lebensgefühl der legendären Popband auch live und mit echten Musikern auf der Bühne zu erleben: Wo Glamour-Pop, Ohrwürmer und die Glitzerwelt der 70er und 80er auf erstklassige Künstler und raffinierte Bühnentechnik treffen, da ist ein unvergessliches Konzert-Erlebnis vorprogrammiert! Wenn Welthits wie „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank you for the music“, „Mamma Mia“, „SOS“, „Super Trouper“, „Dancing Queen“, „Chiquitita“ oder „Fernando“ die Hallen elektrisieren, wenn eine Video-Show mit Live-Kamera das Bühnengeschehen faszinierend nahebringt und eine Retro-Licht-Show für Glamour-Atmosphäre sorgt – dann ist es da: dieses einzigartige Gefühl der ABBA-Welt, zu der Optik und Sound ebenso gehören wie das enthusiastische Publikum.