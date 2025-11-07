ABBA on Stage The Tribute Show

Erlebe bei ABBA on Stage live die besten Hits der unvergleichlichen schwedischen Kultband ABBA, mit rund 400 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten!

Lass Dich 2 1/2 Stunden in die Zeit der Schlaghosen und Plateauschuhe entführen.In originalgetreuen Kostümen, lassen unsere Künstler die Disco-Ära mit Hits wie Dancing Queen und Mamma Mia an einem Abend wieder aufleben.

Werde Teil eines unvergesslichen Abends, hautnah mit Anni-Frid, Björn, Benni und Agnetha und begebe Dich auf eine Reise in die musikalische Welt von ABBA.