ABBA Review Tribute Show mit LiveStreichern

Plateau-Schuhe und schrille Kostüme waren das Markenzeichen von ABBA. Nach über 40 Jahren Abstand zum „Waterloo" Jubiläum, bringt die Show von ABBA-Review die Welthits der 4 Schweden in einer energiegeladenen Show live auf die Bühne im Burggraben der Burg Wertheim. Dabei legt ABBA-Review ganz besonderen Wert auf Authentizität. Die Choreographien und die Kostüme sind detailgenau dem Original nachempfunden.

Seit fast 10 Jahren ist das Ensemble „on the road“ und hat sich in diesem Jahr mit einem klassischen Streichquartett vereint. Mit dem unverkennbaren Klang eines klassischen Streichensembles verleihen sie dieser Musik einen ganz neuen und unverwechselbaren Klang. Ein stimmungsvoller Rückblick auf die musikalischen Meilensteine der Weltkarriere des schwedischen Quartetts vom rockigen „Waterloo“ über den Discofox-Klassiker „Dancing Queen“, den Rock’n Roll à la „So long“, den Discobeats von „Voulez Vous“ bis hin zu den melancholischen „Thank You For The Music“ oder „Fernando“. Bis heute hat die mitreißende Show über eine halbe Million begeisterte Zuschauer erlebt. ABBA Review ist ein wahrhaftiges Konzerterlebnis! Eine eigenständige Show mit gebührendem Respekt vor dem Original.

Karten gibt es in Wertheim bei der Wertheimer Zeitung, Marktplatz 4 und den Fränkischen Nachrichten in der Maingasse 22 sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen. Online im Ticketshop auf der Veranstalterseite www.echt-hartmann.de und bei EVENTIM und RESERVIX. Einlass bei freier Platzwahl ist bereits um 18:00 Uhr und das Konzert beginnt schon um 19:00 Uhr auf Burg Wertheim, Schlossgasse 11 in Wertheim.