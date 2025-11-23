ABBA Royal Dinnershow

“ABBA ROYAL” nimmt Sie mit auf eine musikalische Zeitreise – von “Dancing Queen” über “Super Trouper” bis “Waterloo” und weiteren unvergessenen Welthits!

Ein Abend voller Gänsehaut-Momente, durchtanzter Schuhe und kulinarischen und musikalischen Highlights!

Tipp: Der beste ABBA-Look unter den Gästen wird prämiert – nehmen Sie nach Belieben gerne in einem glamourösen 70er Jahre Outfit teil.

Das Küchenteam zaubert für Sie an diesem Abend ein 3-Gang Galamenü und Sie genießen den zuvorkommenden Service des Gastgeber-Teams.

Freuen Sie sich auf einen mitreißenden Abend in einmaligem Ambiente! Unsere ABBA Dinnershow ist auch eine beliebte Geschenkidee – wir empfehlen Ihnen, rechtzeitig Ihre Ticktes zu sichern.