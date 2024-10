ABBA - The Concert

ABBAMUSIC, bestehend aus acht italienischen Vollblutmusikern, lässt die großen Hits detailgetreu erklingen, LIVE und dennoch in musikalischer Studioqualität.

Und natürlich dürfen neue Songs wie „I Still Have Faith In You“ und „Don`t Shut Me Down“ nicht fehlen. Die liebevoll-detaillierten und mehrfach wechselnden Outfits, die packende Live-Performance und das farbenfrohe Bühnenbild sorgen von den ersten Klängen bis zur letzten Zugabe für ein mitreißendes Musikerlebnis zum Mitsingen und Mittanzen. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht mit den knalligen Farben der Siebziger den unverwechselbaren Retro-Look.

Authentisch, leidenschaftlich, mitreißend – eine großartige Bühnenshow!