Es gibt Songs, die Musikgeschichte schrieben. Melodien, die ganze Generationen bewegten und für immer unvergessen bleiben. Texte, die bis heute unter die Haut gehen, die uns mitsingen, tanzen, lachen und weinen lassen.

Doch wenn die Stimmen von einst verstummen, geht etwas verloren, das unbedingt zurück auf die Bühnen dieser Welt gehört! ABBA hat zweifelsohne eine solche Lücke hinterlassen! Noch einmal diese einzigartige Konzertstimmung live erleben, Gänsehaut-Momente fühlen und dabei Arm in Arm ganz laut mitsingen - genau das können Sie seit 2019 auf Deutschlands Bühnen erleben! ABBA - The Tribute Concert ist ein echtes Original, das es in seiner Art kein zweites Mal zu sehen gibt. Hier stimmt einfach alles: die Kostüme, die Stimmen, die Performances, die Lichtshow - Sie werden glauben, Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid stünden tatsächlich auf der Bühne. Anders als ein Musical gleicht diese Show einem echten Konzert, bei dem Sie sich in die Zeit zurückversetzt fühlen. Seien Sie dabei, wenn die vier Double-Popstars Nummer-1-Hits wie "Waterloo" oder "Dancing Queen" performen und Sie mitnehmen auf eine stimmungsgeladene Zeitreise. Da bleibt niemand auf seinen Plätzen sitzen, kein Zuschauer, der nicht komplett begeistert ist von diesem Konzert der Extraklasse! Die "Generation ABBA" nimmt ihre Kinder und Enkelkinder mit zu ABBAMUSIC, den acht italienischen Vollblutmusikern, die diese Bühnenshow so authentisch machen. Denn die schwedische Popband begeistert mittlerweile Fans in der vierten Generation! Kein Wunder also, dass junge wie ältere Zuschauer gleichermaßen im Publikum sitzen und dem Sound von damals lauschen. Lassen Sie das ABBA-Feeling noch einmal aufleben und schenken Sie sich und Ihren Liebsten eine einzigartige Erinnerung, die unter die Haut geht und Herz und Sinne berührt! So we say: Thank you for the Music!