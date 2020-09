Nach erfolgreichem Start der Tour in Ludwigsburg, Ulm und Offenburg macht die Produktion nun auch in München halt. Dan Hofrichter inszeniert mit „ABBA-WORLD-REVIVAL meets Classic“ eine Tribute Show der Extraklasse. Mit 21 darbietenden Künstlern auf der Bühne schafft es dieses Arrangement klassische Instrumente so mit dem unverkennbaren und ohnehin schon perfekten Abba-Sound zu verbinden, dass ein brillantes ABBA Live-Event der Extraklasse entsteht.

Besucher dieses einzigartigen Musik- und Konzertergebnisses dürfen sich auf alle Hits der legendären schwedischen Mega Band ABBA freuen, von Waterloo über Dancing Queen bis zu Fernando und Chiquitita. Dabei sind nicht nur Kostüme und Bühnenchoreografie auf höchstem Niveau und dem Original perfekt nachempfunden. Auch der Sound ist 100% live, frei von Zuspielungen oder sonstigen Playback-Techniken. Das Konzerthighlight mit Songs von ABBA in höchster Annäherung ans Original besticht durch höchste Perfektion in musikalischer als auch optischer Hinsicht. Das Ergebnis: ein harmonisches Konzert der Extraklasse!