"A tribute Show to ABBA" mit der ABBA World Revival Band

Am Freitag, dem 7. März 2025 präsentiert die unvergleichliche ABBA-Tribute-Band „ABBA World Revival“ ihr einmaliges Repertoire an ABBA-Songs um 19.30 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau.

Wer die unverwechselbaren Klänge von ABBA hautnah und in höchster Annäherung ans Original erleben möchte, ist hier genau richtig. ABBA World Revival bietet eine beeindruckende Bühnenshow mit allen Hits von ABBA, die zu 100% live und ohne jegliche Zuspielungen oder Playback-Techniken präsentiert werden. Das Repertoire umfasst mehr als 30 der bekanntesten Songs der legendären schwedischen Mega-Band der 70er Jahre. 10 professionelle Musiker haben sich zusammengeschlossen, um die Musik von ABBA, die sie alle lieben und bewundern, mit Leidenschaft zu spielen und zu singen.

Die Live-Show bietet nicht nur höchste Perfektion in musikalischer Hinsicht, sondern auch eine Bühnenshow, die Kostüme und eine Choreografie, die dem Original perfekt nachempfunden sind. Die extravaganten Kostüme und die mit Tanzeinlagen und Lichteffekten angereicherte Bühnenshow sind jedoch nur schmückende Elemente am Rande. Im Mittelpunkt steht die zeitlose Musik von ABBA, in all ihren Facetten von den treibenden Disco-Nummern, bei denen man spontan aufspringen und mittanzen möchte, bis hin zu den berührenden Balladen, die das Publikum in Stille versetzen und zu Feuerzeugen greifen lassen.

ABBA WORLD REVIVAL ist eine Band, die die Liebe zur Musik von ABBA in jeder Note und jedem Akkord spüren lässt. Seien Sie dabei, wenn diese talentierten Künstler das Publikum mit ihrer unvergesslichen Performance begeistern und für unvergessliche Erinnerungen sorgen.