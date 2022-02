ABBAMANIA The Show

Doppelplatin, Platz 1 in Schweden und in Großbritannien und somit eines der erfolgreichsten und prägendsten ABBA Alben aller Zeiten:

„Super Trouper“ wurde 1980 veröffentlicht und feierte somit 2020 sein 40-jähriges Jubiläum. ABBAMANIA zelebriert dies mit einer schillernden und einzigartigen Show. Geburtstag hat aber freilich nicht nur das Erfolgsalbum, sondern auch der gleichnamige Song – wer hat die Zeile „Super Trouper Lights Are Gonna Find Me – Shining Like the Sun – Smiling Having Fun – Feeling Like a Number One” nicht parat?

Allerdings wurde im Jahr 1980 auch die Trennung der erfolgreichsten schwedischen Band aller Zeiten bekannt gegeben. Ein Grund mehr sich mit ABBAMANIA 2020 in die glitzernde Blütezeit zurück zu begeben, in der die Welt mit Plateauschuhen, Fledermausärmeln und Kopfband regiert wurde. Mit weiteren ABBA Hits wie „Dancing Queen“, Waterloo“ oder „Honey Honey“ wird das ABBAMANIA Ensemble das Publikum mitreißen.

Die Band Waterloo, Musiker des renommierten London Symphonic Rock Orchestra, die Hauptdarstellerinnen Maria Höglund (Anni-Frid) und Ulrika Gustafson (Agnetha) und Originalmusiker & Saxophonist Ulf Andersson werden auch 2020 wieder alle Register ziehen, um der legendären Band Tribut zu zollen und den Zuschauern eine unvergleichliche Show zu präsentieren. Natürlich sind auch die ABBAMANIA Gründungsmitglieder Katja Nord und Camilla Dahlin, die mittlerweile die musikalische Leitung übernommen haben, immer noch ein Teil der ABBAMANIA Familie.