ABC-Schulfit Messe in Crailsheim

Neben Informationen zu Themen wie Unterstützungsmöglichkeiten, Beratungsangeboten, Freizeit, Gesundheit, Sicherheit, die vor allem für die Eltern interessant sind, können die Kinder kreativ werden oder gesunde Vesperdosen packen.

Es gibt tolle kostenlose Mitmach-Aktionen von vielen einzelnen Ausstellern und Vereinen.

Im Messebereich können Schulranzen oder Turnbeutel in sehr gutem gebrauchten Zustand, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, erworben werden. Ein Schulranzen-TÜV mit persönlicher Einstellung und Anpassung ist inklusive.

Organisiert wird die ABC – Schulfit Messe durch das #ZukunftKinder – Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut im Landkreis Schwäbisch Hall in Zusammenarbeit mit der Stadt Crailsheim, der AWO Schwäbisch Hall, dem Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall, dem Diakonieverband Schwäbisch Hall, der Lebenshilfe Crailsheim e.V. und der AOK.

Die Ingersheimer Landfrauen unterstützten die Veranstaltung mit einem Kuchen-Buffet.