ABC-Schulmesse

Ein Markt mit vielen Ausstellern rund um das Thema Schulkind mit Secondhand SchulranzenBasar und ergonomischer Fachberatung, ob der Schulranzen richtig sitzt.
Was können kinder bei der ABC-messe machen?
- Viele Mitmach - Aktionen ausprobieren
- Schultüte basteln
- Gesunde Vesperdosen packen
- Schulranzen Ergo-Check
- Kinder-Schminken
Schulranzen verkaufen beim Schulranzenbasar:
- Verkaufspreis bestimmen
- Abgabe 07. Februar ab 12 Uhr Blendstatthalle in Schwäbisch Hall
- Auszahlung/ Rückgabe ab 16 Uhr an der Kasse
Zu welchen weiteren Themen können Familien sich informieren?
- Ernährung und Bewegung
- Bildungsangebote
- Unterstützungsangebote
- Betreuungs- und Freizeitangebote
Welche Ausstellende sind vertreten ?
- AOK Heilbronn-Franken
- AWO Soziale Dienste
- Beratung & Lösung
- Bildungsregion Stadt Schwäbisch Hall
- Caritas Heilbronn-Franken
- Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Schwäbisch Hall - Crailsheim e.V.
- Diakonieverband Schwäbisch Hall
- Erziehungs- und Familienberatungsstelle - Landratsamt Schwäbisch Hall
- Familien & Mobbingberatung
- Gesundheitsamt - Landratsamt Schwäbisch Hall
- Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall
- Kommunikation.Kompetenz.Klunker
- EUTB®
- Tanzschule Egger
