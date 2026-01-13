ABC-Schulmesse

Blendstatthalle Schwäbisch Hall Blendstatt 6, 74523 Schwäbisch Hall

Ein Markt mit vielen Ausstellern rund um das Thema Schulkind mit Secondhand SchulranzenBasar und ergonomischer Fachberatung, ob der Schulranzen richtig sitzt.

Was können kinder bei der ABC-messe machen?

  • Viele Mitmach - Aktionen ausprobieren
  • Schultüte basteln
  • Gesunde Vesperdosen packen
  • Schulranzen Ergo-Check
  • Kinder-Schminken

Schulranzen verkaufen beim Schulranzenbasar

  • Verkaufspreis bestimmen
  • Abgabe 07. Februar ab 12 Uhr Blendstatthalle in Schwäbisch Hall
  • Auszahlung/ Rückgabe ab 16 Uhr an der Kasse

Zu welchen weiteren Themen können Familien sich informieren?

  • Ernährung und Bewegung
  • Bildungsangebote
  • Unterstützungsangebote
  • Betreuungs- und Freizeitangebote

Welche Ausstellende sind vertreten ? 

  • AOK Heilbronn-Franken
  • AWO Soziale Dienste
  • Beratung & Lösung
  • Bildungsregion Stadt Schwäbisch Hall
  • Caritas Heilbronn-Franken
  • Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Schwäbisch Hall - Crailsheim e.V.
  • Diakonieverband Schwäbisch Hall
  • Erziehungs- und Familienberatungsstelle - Landratsamt Schwäbisch Hall
  • Familien & Mobbingberatung
  • Gesundheitsamt - Landratsamt Schwäbisch Hall
  • Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall
  • Kommunikation.Kompetenz.Klunker
  • EUTB®
  • Tanzschule Egger

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Landesmitteln, die der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat

Starke Kinder chancenreich, Landkreis Schwäbisch Hall, Stadt Crailsheim, Stadt Schwäbisch Hall, Arbeiterwohlfahrt Schwäbisch Hall, Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall, Diakonie Diekonieverband Schwäbisch Hall, AOK

Info

