ABC-Schulmesse

Ein Markt mit vielen Ausstellern rund um das Thema Schulkind mit Secondhand SchulranzenBasar und ergonomischer Fachberatung, ob der Schulranzen richtig sitzt.

Was können kinder bei der ABC-messe machen?

Viele Mitmach - Aktionen ausprobieren

Schultüte basteln

Gesunde Vesperdosen packen

Schulranzen Ergo-Check

Kinder-Schminken

Schulranzen verkaufen beim Schulranzenbasar:

Verkaufspreis bestimmen

Abgabe 07. Februar ab 12 Uhr Blendstatthalle in Schwäbisch Hall

Auszahlung/ Rückgabe ab 16 Uhr an der Kasse

Zu welchen weiteren Themen können Familien sich informieren?

Ernährung und Bewegung

Bildungsangebote

Unterstützungsangebote

Betreuungs- und Freizeitangebote

Welche Ausstellende sind vertreten ?

AOK Heilbronn-Franken

AWO Soziale Dienste

Beratung & Lösung

Bildungsregion Stadt Schwäbisch Hall

Caritas Heilbronn-Franken

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Schwäbisch Hall - Crailsheim e.V.

Diakonieverband Schwäbisch Hall

Erziehungs- und Familienberatungsstelle - Landratsamt Schwäbisch Hall

Familien & Mobbingberatung

Gesundheitsamt - Landratsamt Schwäbisch Hall

Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall

Kommunikation.Kompetenz.Klunker

EUTB®

Tanzschule Egger

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Landesmitteln, die der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat

Starke Kinder chancenreich, Landkreis Schwäbisch Hall, Stadt Crailsheim, Stadt Schwäbisch Hall, Arbeiterwohlfahrt Schwäbisch Hall, Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall, Diakonie Diekonieverband Schwäbisch Hall, AOK