Abdampfen - letzter Fahrtag und Fahrsaisonabschluss 2025 auf dem Vereinsgelände der Dampfbahnfreunde Kocher-Jagst e.V.

Zum letzten Mal in diesem Jahr heißt es "Füße hoch - Abfahrt"! Ab 11.00 Uhr starten wir zum letzten Fahrtag der Saison 2025.

In bewährter Weise, ist für Kinder die Mitfahrt kostenlos auf unseren Modellzügen über unsere Gleisanlage in 5 Zoll (127mm) in der Länge von ca. 1km.

Sie haben ein letztes Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen und die Eisenbahn wie früher zu erleben... nur etwas kleiner. Die Vereinsmitglieder sorgen für Ihr leibliches Wohl mit Bier vom Fass, und alkoholfreie Getränke, Steak, Würstchen, Pommes, Waffeln, Eis, Eiskaffee, Kaffee- und Kuchen. Wir bitten darum, selbst mitgebrachte Speisen und Getränke nicht auf dem Gelände zu verzehren (ausgenommen Babynahrung). Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit unseren Gästen auf unserem Vereinsgelände der Dampfbahnfreunde Kocher-Jagst bevor es um 17.00 Uhr heißt: "Abdampfen" - Saisonende und sich die Schranke an unserem Vereinsgelände für das Jahr 2025 schließt. Die Termine für das Jahr 2026 können Sie Ende des Jahres auf unserer Homepage erfahren.

www.dbf-kocher-jagst.de