Sein Debüt in der vergangenen Spielzeit gehörte zu den Höhepunkten in der noch jungen Geschichte der TauberPhilharmonie.

Ursprünglich im kleinen Saal geplant, füllte Abel Selaocoe am Ende den großen Konzertsaal und verblüffte das gesamte Publikum mit seiner authentischen Kunst, Virtuosität und Nahbarkeit. Heute ist der Südafrikaner, der das Cellospiel auf einem Holzbrett mit aufgemalten Saiten erlernte, auf den größten Bühnen der Welt zu Hause und verkörpert die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart, von Musik und Publikum wie kaum ein anderer Künstler. Da trifft Barock auf Township und traditioneller Gesang auf Loop-Station. 2025 reist Abel Selaocoe mit eigens für ihn geschriebenen Werken durch Europa und bringt Menschen zum Lachen, Weinen und Staunen. In diesem Konzert sind Sie als Publikum Chor und Hörende zugleich und können erleben, wie Musik Generationen, Kontinente und Jahrhunderte vereint.