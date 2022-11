Baby auf KulTour in der Ausstellung Expressionismus Schweiz, Kunsthalle Vogelmann. Eltern und deren Babys sind eingeladen, an einer Führung durch die Ausstellung in entspannter Atmosphäre teilzunehmen.

Anmeldung erforderlich unter: museum.paedagogik@heilbronn.de oder telefonisch unter 07131 / 56-2295.