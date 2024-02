Abendkonzert Blasorchester Umpfertal e.V.

Abendkonzert mit der Jugendkapelle und dem Großen Blasorchester Umpfertal e.V.

„Gemeinsam musikalisch wachsen“ ist eines der Leitsätze des Musikvereins Umpfertal e. V. aus Boxberg. Der Musikverein steht neben der Musik und Vielseitigkeit vor allem für Gemeinschaft. Dabei setzt sich der Verein zum Ziel, Musik mit viel Freude und Spaß über alle Altersklassen hinweg zu leben und Menschen durch die Musik miteinander zu verbinden. Aus diesem Gedanken heraus entstand die Idee eines gemeinsamen Konzertes mit der Jugendkapelle und dem Großen Blasorchesters des Vereins.

In der Jugendkapelle musizieren derzeit etwa 40 aktive Jungmusikerinnen und Jungmusiker unter der Leitung von Lisa Mackert und Lukas Weisenseel. Die Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren werden im Verein selbst ausgebildet und lernen in der Jugendkapelle, ihre musikalischen Fähigkeiten zu optimieren und zu festigen. Im Großen Blasorchester unter der Leitung von Dirigent Volker Metzger musizieren etwa 70 Musikerinnen und Musiker gemeinsam. Das Repertoire des Großen Blasorchesters umfasst neben klassischen Kompositionen, zeitgenössischer und originaler symphonischer Blasmusik auch bekannte Musicals und Filmmusik. Dabei ist Dirigent Volker Metzger stets auf der Suche nach neuen musikalischen Herausforderungen.

Bringt man beide Formationen zusammen, so ergeben sich „Together in Concert“ rund 100 aktive Musikerinnen und Musiker, die Sie an diesem besonderen Konzertabend im Kursaal begrüßen. Lassen Sie sich überraschen, welch vielfältige Variationen der Blasmusik und welche Ensembleformationen der Musikverein aus Boxberg an diesem Abend für Sie bereithält.