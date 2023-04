Abendkonzert des Musikvereins Umpfertal e.V.

Das Große symphonische Blasorchester des Musikvereins Umpfertal e. V. Boxberg unter der Leitung von Volker Metzger lädt Sie am 06. Mai um 19.30 Uhr zu einem Abendkonzert in die Wandelhalle nach Bad Mergentheim ein.

Die etwa 50 Musikerinnen und Musiker des Großen Blasorchesters stellen nicht nur ein eindrucksvolles Bild auf der Bühne dar, sondern bilden auch akustisch einen breiten und harmonischen Klangkörper. Das Repertoire des Orchesters reicht von anspruchsvoller zeitgenössischer symphonischer Blasmusik bis zu Filmmusik und Musicals.

Auf dem Programm steht unter anderem „Elisabeth“, eine Auswahl aus dem beliebten Musical von Michael Kunze und Sylvester Levay. Mit den bekannten Passagen wie „Boote in der Nacht“ und „Ich gehör nur mir“ gibt das Orchester Einblicke in die Lebensgeschichte der österreichischen Kaiserin Elisabeth. Es folgen der Marsch „Nas Velitel“, übersetzt „Unser Präsident“, von Metod Prikryl sowie ein 80er Jahre Kult-Medley. Auszüge aus „Sternenhimmel“ von Hubert Kah, „Rock me Amadeus“ von Falco und „1.000 und eine Nacht“ von Klaus Lage Band laden zu einer Zeitreise zurück in den Kult eines vergangenen Jahrzehntes ein.

Der Höhepunkt des Abends wird zweifellos die „Festouvertüre für großes sinfonisches Blasorchester“ von Guido Rennert, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Vereins komponiert wurde. Die Ouvertüre beginnt mit einer imposanten Fanfare, die von frischen, lebhaften und abwechslungsreichen Motiven im Hauptteil abgelöst wird. Danach übernimmt die Fanfare wieder und leitet zu einer Variation der von Rennert vor Jahren für die Region komponierten „Tauber-Franken-Hymne“ über, die den großartigen, feierlichen Schluss bildet.

Lassen auch Sie sich überraschen und überzeugen, wie modern, vielfältig, mitreißend und lebendig die symphonische Blasmusik ist! FASZINATION BLASMUSIK