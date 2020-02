Abendkurs: Klimaneutral & Nachhaltig leben

× Erweitern Oziel Gomez KLIMANEUTRAL & NACHHALTIG LEBEN

Reallabor: KLIMANEUTRAL & NACHHALTIG LEBEN

Veranstaltung Stuttgart, März 2020, Kostenfrei

Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Hast Du Dir schon einmal überlegt, welchen Beitrag Du persönlich dazu leisten kannst? Ist es überhaupt möglich klimaneutral und nachhaltig zu leben? An drei Abendveranstaltungen erfährst Du, wie hoch Dein persönlicher CO2-Fussabdruck ist und wie Du diesen Schritt für Schritt reduzieren kannst. Im Selbstversuch wirst Du jede Woche einzelne Maßnahmen ausprobieren und Deine Erfahrungen in der Gruppe diskutieren.

Ort: Stuttgart Mitte

Termine: Di 18-20 Uhr, 3.3., 10.3. und 17.3.2020

Anmeldung: climateneutral@mailbox.org