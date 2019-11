Abendliche Fackelführung

× Erweitern Leonberg

Licht und Schatten. Wanderung durch die Nachtseite Leonbergs.

Bei dieser Führung bringen Fackeln Licht ins Dunkel der Stadtgeschichte und an Orte in der Altstadt, die nach Einbruch der Dunkelheit normalerweise nicht zugänglich sind, prominenteste Station des Rundgangs ist der eindrucksvolle Renaissance-Pomeranzengarten der Herzogin Sibylla.

Dem nächtlichen Treiben und lichtscheuen Unternehmungen der ‚alten‘ Leonberger auf die Spur zu kommen, das ist die Absicht dieses ungewöhnlichen Spazierganges. Hexenjagd und Stadtwache, das nightlife adeliger Personen, Straßenbeleuchtung und Feuerwehreinsätze bei Nacht – diese spannenden Themen werden zur Sprache gebracht. Nicht zu vergessen, die Gauner und Diebe, die im Dunkeln zur Hochform auflaufen konnten. Hat es gar gespukt in den stillen Winkeln der Altstadt oder tut es das heute noch? Wie verhielt sich die Polizei bei alle dem und was unternahmen die Vertreter der Kirche im Falle nächtlicher Aktivitäten. Fragen über Fragen, die vom Stadtführer Gerd Jenner an Ort und Stelle geklärt werden.

Wer weiß, was die Nacht so alles preisgibt…

Die Stadtführung findet ab 10 Personen und mit maximal 35 Personen statt.

Die Führung findet auch bei schlechtem Wetter statt. Wenn es zu stark regnet oder stürmt, kommen Taschenlampen zum Einsatz. Falls vorhanden, gerne Taschenlampen mitbringen. Sollten die Fackeln wetterbedingt nicht verwendet werden können, erhalten Sie diese natürlich mit nach Hause, da sie im Führungspreis inbegriffen sind.