Abendmeditation "Gott am See"

Das Staunen über Schönheit und Größe der Natur führt unmittelbar in die innere Sammlung. Denn wer staunt, ist gedanklich ganz im Moment.

Diese Erfahrung suchen wir am Ufer des Starkholzbacher Sees und spüren mit bewährten Meditationswegen dem Wesentlichen nach. Körper, Geist und Seele finden zur Ruhe. Gebet, Textmeditation, Stille und Musikmeditation führen in die spirituelle Erfahrung. Außerdem erwartet die Teilnehmenden ein besonderes Licht- und Klangerlebnis. "Gott am See" schöpft aus der christlichen Tradition und ist für alle, die ihrer spirituellen Sehnsucht folgen wollen.

Die Veranstaltung findet am Ufer der Badestelle statt. Für Sitzgelegenheiten ist gesorgt.

Bei (starkem) Regen entfällt "Gott am See".

Hier die weiteren Termine für 2025