Schwäbische Albverein Ortsgruppe Altbach/Zell - Altes Rathaus in Altbach

Wer Lust hat, die nähere Umgebung von Altbach in der Gruppe und per Rad zu erkunden, ist herzlich willkommen. Wir fahren 2-3 Stunden auf Waldwegen und Nebenstraßen. Treffpunkt ist bei jedem Wetter um 19 Uhr am alten Rathaus Altbach. Genauere Infos vor jeder Tour im Amtsblatt oder unter www.altbach.albverein.eu