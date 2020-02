Abends bis Morgens: Freedom B

FreedomB lebt Techno. Von morgens bis abends, nachts natürlich sowieso, an jedem Tag in jedem Jahr. Als DJ kommt er ganz schön rum; Suicide Circus, Katerblau, Golden Gate, Sisyphos, Burg Schnabel … endlich wieder zurück auf seiner kleinen, feinen Heilbronner Lieblingstanzfläche. Als Flügelmänner stehen ihm der Contest-Gewinner Giovanni und unser Moritz zur Seite. Komm vorbei und nütze am besten noch den "free Entry", bis 01.30 Uhr!