Abendseminar "Achtsamkeit in der Eltern-Kind-Beziehung"

Herzliche Einladung zum Abendseminar mit Dorothea Claßen, Lehrerin, Montessoripädagogin.

Eine glückliche Eltern-Kind-Beziehung wünschen wir uns alle. Doch wie kann dies gelingen und was versteht man in diesem Zusammenhang unter Achtsamkeit? An diesem Abend werden die unterschiedlichen Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung dargelegt sowie verschiedene Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Grundlagen dieses Seminares bilden u.a. die Erkenntnisse der Pädagogin Maria Montessori sowie die eigenen Erfahrungen der Dozentin als Mutter, Lehrerin und Pädagogin.