Abendseminar: Hochsensibilität

Trenddiagnose, Schwäche oder doch eine Superfühlkraft? -

Vielerorts hört und liest man den Begriff "Hochsensibilität". Doch worum geht es dabei tatsächlich? Hochsensibilität ist keine Krankheit und keine Modeerscheinung - auch das Wort "Diagnose" ist hier völlig fehl am Platz. Hochsensibilität ist eine Eigenschaft, eine Veranlagung, die es schon immer gab. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass 15 bis 20 Prozent der Menschen in diese Kategorie fallen. Ganz schön viele Menschen in Summe, die sich dennoch oft alleine, oder "wie von einem anderen Stern" fühlen. Hochsensible Menschen haben eine differenziertere Wahrnehmung als nicht-hochsensible. Sie nehmen Eindrücke weniger gefiltert auf. Und mit Eindrücken sind sämtliche Arten davon gemeint, von Stimmungen, Gefühlen über Geräusche, Gerüche, Temperaturen bis hin zum Schmerzempfinden. Leider werden sie allzu häufig als nicht belastbar, übertrieben empfindsam oder gar schwach angesehen. `Stell dich nicht so an!` oder "Du bist ja viel zu empfindlich!" sind Sätze, die ihnen sehr vertraut vorkommen. Doch was, wenn Hochsensibiliät keine Schwäche ist, sondern eine "Superkraft"? Gemeinsam klären wir, was Hochsensibilität ausmacht, und ob Sie sich "betroffen" fühlen.

Volkshochschule in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Öhringen.