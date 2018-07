Abenteuer Bilderbuch“ heißt die neue Vorlesereihe für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in der Stadtbibliothek Ditzingen. Gemeinsam werden lustige oder spannende Bilderbuchgeschichten auf ganz besondere Art und Weise entdeckt.

Dieses Mal entdecken wir das Bilderbuch „Bitte blubb blubb rette mich!“. Als ein Elefant vor lauter Eile nicht auf den Weg achtet, stolpert er über einen großen Stein und stürzt kopfüber in einen See. Da er nicht schwimmen kann, sinkt er auf den Grund und fleht vorbeikommende Tiere um Hilfe an. Ob sie ihn retten können?

Das „Abenteuer Bilderbuch“ findet jeweils um 15:00 Uhr und um 16:00 Uhr statt. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Der Eintritt ist frei.