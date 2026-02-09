Abenteuer Chile: Zwischen Wind, Weite und Weltstadt

Fast nirgendwo sonst zeigt sich die Natur so eindrucksvoll wie in Chile. Die Reise vereint alle großen landschaftlichen Höhepunkte des Landes. Von Santiago de Chile geht es per Flug in den Süden nach Punta Arenas – über die größte zusammenhängende Eismasse der Erde außerhalb der Polarregionen. Im Torres-del-Paine-Nationalpark führen Wanderungen entlang gletschergespeister Lagunen und vor der beeindruckenden Kulisse der mächtigen Felstürme der Torres del Paine.

Im chilenischen Seengebiet offenbart sich der pazifische Feuergürtel mit schneebedeckten Vulkanen und immergrünen Regenwäldern. Anschließend führt die Route weiter nach Norden bis nach Temuco. Ein weiterer Flug bringt die Reisenden zurück in die chilenische Hauptstadt, wo die Reise in Santiago ihren Abschluss findet.