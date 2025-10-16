Abenteuer Nepal – Auf Treckingtour im Himalaya

Die Menschen, die Natur, die Kultur und vor allen Dingen die hohen Berge des Himalaya - Nepal ist ein Erlebnis der besonderen Art.

Im Herbst 2023 verbrachte Irene Baum, die ehemalige Leiterin der VHS Passau und Ostfildern, fünf Wochen in diesem exotischen Land. Mit 66 Jahren wagte sie die 300 km lange Bergtour rund um den Manaslu, dem achthöchsten Berg der Erde. Der sportliche Höhepunkt dabei war die Überquerung des Passes auf über 5.000 m Höhe.