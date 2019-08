× Erweitern Internet Schloss Ludwigsburg

Was gab es bei der fürstlichen Jagd nicht alles zu beachten: Wie viele Pferde und Hunde braucht es dafür und warum werden so viele „Lappen“ mitgenommen..

Als Jagdpagen gekleidet gehen die Kinder auf Erkundung durch sonst verborgene Räume im Schloss. Sie erfahren spielerisch, was in so einem „Beruf“ wichtig war. Anschließend dürfen sie im Freien spielen und ihre Eignung für den Dienst am Hof des Königs unter Beweis stellen.