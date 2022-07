Abenteuer Schreiben

In der Schreibwerkstatt lernt Ihr alles rund um das Thema Schreiben von Kinder- und Jugendbuchautor Tobias Elsäßer und werdet selbst kreativ.

Wie schreibe ich eine Kurzgeschichte? Was bedeutet Inspiration? Und woher nehmen Schriftsteller eigentlich ihre Einfälle. Antworten auf diese und andere Fragen rund um das Thema Schreiben gibt der vielfach ausgezeichnete in Baden-Württemberg lebende Kinder- und Jugendbuchautor Tobias Elsäßer in seiner Schreibwerkstatt. Ihr habt im Rahmen des Kinder- und Jugendliteratursommers die Gelegenheit, in die Arbeit eines Schriftstellers Einblick zu erhalten und gemeinsam mit ihm selbst kreativ zu werden.

Für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren.