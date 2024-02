Abenteuer Sehen: Die »andere« Führung zu Modigliani (in »Modigliani. Moderne Blicke«)

Bei »Abenteuer Sehen« wird Kunst anders erlebt. Statt vieler Werke auf einmal und Erläuterungen in kurzer Zeit rücken wenige ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das eigene Sehen der Kunst Modiglianis schärft sich, dem Empfinden wird Raum gegeben. Inneres Erleben und Verstehen kommen zusammen. Betrachtet wird in Ruhe, mit Musik und in inspirierendem Austausch miteinander. Kunstvermittler Andreas Pinczewski M.A. baut hierfür die Brücke.