"Abenteuer Wirtschaft" - Die Ausbildungs- und Studienmesse

Bei der Studien- und Ausbildungsmesse in der Hermann-Schwab-Halle können sich Interessierte über zahlreiche Ausbildungsberufe, Studiengänge und Berufsbilder informieren.

Am 4. und 5. November 2026 findet bereits zum 20ten Mal die Studien- und Ausbildungsmesse „Abenteuer Wirtschaft“ in Winnenden statt - seit 2023 mit vorgeschalteter Abendmesse. An beiden Messetagen können sich insbesondere Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, Erziehungsberechtige und sonstige Interessierte in der Hermann-Schwab-Halle über zahlreiche Ausbildungsberufe, Studiengänge und Berufsbilder informieren.