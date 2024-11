Abenteuerland-Familiengottesdienst

In diesem Jahr dreht sich bei den sieben Gottesdiensten bis Mitte Mai 2025 alles um „Superstars der Bibel“.

Wie bereits in den vergangenen Jahren führen Ulrike Baumbusch und Gabriele Flachs – dieses Mal verkleidet als die beiden Freundinnen Sophie und Nora – die Kinder mit viel Herz und Humor durch die Messfeiern.

Beim ersten Gottesdienst nach der Sommerpause dreht sich alles um die Geschichte des kleinen Samuels, der vor langer Zeit In Jerusalem beineinem Priester in die Lehre ging. Komm´ vorbei und finde heraus, was Samuel zum biblischen Superstar gemacht hat!

Wie bereits in den vergangenen Jahren startet der Sonntagvormittag um 10:00 Uhr mit einer Spielstraße vor der katholischen Kirche und im Pfarrhaus in Neckarsteinach. Für die Erwachsenen stehen warme Getränke und Kuchen bereit. Die Kleinen können nach Herzenslust spielen, basteln und experimentieren. Der Gottesdienst mit schwungvollen Liedern, spannenden Geschichten und altersgerechten Kleingruppen beginnt um 10:30 Uhr.

Einen kleinen Vorgeschmack, auf das, was Euch erwartet findet Ihr hier: https://ourl.io/CGWMU

Wer bei den Abenteurern aus Hirschhorn und Neckarsteinach anheuern möchte, schreibt einfach eine E-Mail an abenteuerland.neckartal@gmail.com. Jede und jeder ist in der Gemeinschaft an Bord herzlich willkommen!