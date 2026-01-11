Komm mit auf deine eigene Reise!

Erlebe die mitreißende Geschichte der Schirmers, einer ganz normalen Familie, die sich den Herausforderungen des Lebens stellt: voller Höhen und Tiefen, voller Träume, Sehnsüchte und Momente des Zusammenhalts. Eine Geschichte, die so lebensnah ist, dass du dich darin wiederfinden wirst. Lache, weine, singe und fühle mit. Und am Ende? Ein unvergessliches Gefühl von Glück, das bleibt. ABENTEUERLAND – Das Musical mit den Hits von PUR verbindet die Facetten des Lebens mit der Intensität der Musik und lässt den vertrauten Sound von PUR erneut erstrahlen – ein einzigartiges, tief bewegendes Live-Erlebnis über Familie, Freundschaft, Liebe und den Mut, das Leben neu zu entdecken.

Die Hits von PUR – ein emotionales Feuerwerk

Mit 30 neu arrangierten PUR-Hits wird ABENTEUERLAND zum einzigartigen Musicalerlebnis. Songs wie „Ich lieb’ dich“, „Hör gut zu“, „Lena“ und „Funkelperlenaugen“ fügen sich nahtlos in die Handlung ein und sorgen für Gänsehautmomente. Seit der Weltpremiere am 21. Oktober 2023 haben bereits über 400.000 Zuschauer das Erfolgsmusical erlebt. Ein Erfolg, der begeistert: Bei den „Deutschsprachigen Musical Awards 2024“ gewann ABENTEUERLAND den ersten Preis für das „Beste Buch einer Uraufführung“ und sicherte sich den zweiten Platz in der Kategorie „Bestes Musical“.

