Aber...aber...Herr Pfarrer

Eigentlich sucht der obdachlose Freddie Scharz nur eine kurzfristige Bleibe, um seine müden Knochen wieder etwas aufzuwärmen.

Da entdeckt er ein leer stehendes Pfarrhaus. Da die Gelegenheit günstig erscheint, wirft er seine Wäsche in die Waschmaschine und nimmt auch gleich noch anschließend ein Bad. In Ermangelung eines Bademantels wirft er sich anschließend in den Talar des verstorbenen Pfarrers über und damit beginnt das ganze Schlamassel. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Rolle des neu eingetroffenen Nachfolgers zu spielen. Dass das nicht gut gehen kann, versteht sich von selbst. Nur gut, dass ihm sein Kumpel Atze zur Seite steht ...