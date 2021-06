Aber das Leben ging weiter

Die Rezitatorin Kerstin Müller nimmt Sie nicht nur mit in die skurrilen von Ironie und Humor durchsetzten „Skizzen und Geschichten“ Thomas Schüttes, sondern präsentiert u.a. auch ausgewählte Texte seines Wahlverwandten Robert Walser.

Thomas Schütte ist Bildhauer, Zeichner und nicht zuletzt Schöpfer des „One Man House“ auf der Inselspitze. In Zeichnungen und ebenso in Eisen, Glas oder Stahl bringt er seit Mitte der 1980er Jahren die menschliche Figur und das Figürliche wieder auf die künstlerische Bühne zurück. Dazu gesellt sich auch ein durchaus als literarisch zu bezeichnendes Talent. Dies zeigt sich bereits in den häufig hintersinnig-humorigen Titeleien seiner Modelle, Plastiken und Zeichnungen. Und umgekehrt dient ihm immer wieder Literatur zur Inspiration. So bot ihm in der Vergangenheit die von „gespielter Heiterkeit“ und „existentiellen Ängsten“ geprägte Prosa des von ihm sehr geschätzten Schweizer Literaten Robert Walser (1878-1956) auf unterschiedlichste Weise Anstoß und Anregung zur plastischen und zeichnerischen Arbeit.