Die Kirchheimer Punkband KRANKHEIM lädt zur Release-Party ihrer langersehnten Debüt-LP ‚Unter Dreck‘ in die Linde ein. Es geht um Kirchheim, Müll und Orientierungslosigkeit in Zeiten grassierender Mülleimerlosigkeit. Freut euch auf Punk für die Tonne!

Die Mülleimer-Allianz wird ergänzt durch die Nürtinger Legende CARIBIO, den jungen aufstrebenden Punks von PUKE STAIN und den Special Guests THE WHAT aus Kirchheim, die seit 1984 zum ersten Mal wieder in der Linde auftreten.

Abfall! Linde! Party!